Po 14. titule Good Angels oslavy aj lúčenia, Žirková možno nekončí

Tretí zápas finále play off extraligy žien v basketbale medzi GOOD ANGELS Košice – Piešťanské Čajky 19. apríla 2017 v Košiciach. Na snímke majstrovský tím Good Angels Košice. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. apríla (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice využili už prvú možnosť ukončiť finálovú sériu slovenskej extraligy a po triumfe 69:55 v treťom finálovom zápase si obliekli tričká s veľkou číslovkou 14. Práve toľko titulov, navyše v sérii, má na konte košický klub. Počas bezprostrednej radosti na palubovke si vzal slovo generálny manažér klubu Daniel Jendrichovský, aby prítomným prezradil zmeny, ktoré sa v hráčskom kádri udejú. Diváci následne adresovali veľké "Ďakujeme" nielen s kariérou sa lúčiacej Lucii Kupčíkovej, ale aj ďalším hráčkam, ktoré v družstve končia.Záverečný zápas sezóny nezačali Košičanky ideálne, ale odpor Piešťanských Čajok zlomili v druhom polčase. Keď vyhrali tretiu štvrtinu 30:9, bolo jasné, že onedlho vypuknú majstrovské oslavy. Tak sa aj stalo, štrnásty titul v histórii košického klubu si vychutnávala zaplnená Angels aréna. Pre Košičanky to bol druhý titul v sezóne, ten prvý získali vo Východoeurópskej lige.uviedol tréner Peter Jankovič, pre ktorého je to druhý extraligový titul. Ten prvý získal v minulej sezóne ako nástupca Maroša Kováčika, no až tentoraz viedol družstvo počas celého ročníka.Súčasne s majstrovskou radosťou sa dostavil aj istý smútok či dojatie, ktoré bolo vidieť na tvárach viacerých hráčok. Najviac vari na Lucii Kupčíkovej, o ktorej generálny manažér Daniel Jednrichovský prezradil, že sa lúči s kariérou. Jej číslo 13 bude vyradené v košickom tíme a pridá sa tak k číslam 6 a 15.prezradil Kupčíková. Aj "Lulu" si užila aplauz radujúceho sa obecenstva.poznamenal na adresu Lucie Kupčíkovej tréner Peter Jankovič.S košickým klubom sa rozlúčila aj Slovinka Teja Oblaková, ktorá patrila k najlepším hráčkam družstva. V ekonomických možnostiach košického klubu však nebolo udržať ju a sestra známeho futbalového brankára sa zrejme objaví v niektorom z bohatých ruských či tureckých klubov.poznamenal Jankovič. Okrem Kupčíkovej a Oblakovej sa s košickým dresom rozlúčili aj Victoria Baughová a Romana Stehlíková.Osobitnou kapitolou je Zuzana Žirková. Osemnásobná najlepšia basketbalistka Slovenska už dávnejšie avizovala, že aktuálna sezóna bude poslednou v jej kariére. Po zápase s Piešťanmi sa očakávalo, či potvrdí svoje zámery, no jej vyjadrenia dali fanúšikom nádej, že rozohrávačku s číslom sedem ešte uvidia.poznamenala Žirková. Do jej rozhodovania o pokračovaní kariéry významne prehovoria plány košického klubu. V prípade skúsenej rozohrávačky sú už iba dve možnosti - buď skončí, alebo bude pokračovať v tíme Good Angels. V jeho drese pridala v aktuálnej sezóne ďalšie dva majstrovské tituly do bohatej zbierky prvenstiev, v ktorej sa vynímajú tri euroligové víťazstvá.uviedla Zuzana Žirková.