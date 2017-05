Po 28 rokoch odchádza riaditeľ Fordu do dôchodku. Firma má už náhradu

Jim Hackett, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dearborn 22. mája (TASR) - Druhá najväčšia americká automobilka Ford dnes potvrdila, že jej generálny riaditeľ Mark Fields odchádza do dôchodku po 28 rokoch práce vo firme. Vo funkcii ho vystrieda Jim Hackett, ktorý prišiel do automobilky v roku 2013 a v uplynulých 14 mesiacoch šéfoval divízii Ford Smart Mobility.Fields bol generálnym riaditeľom Fordu tri roky a odštartoval jeho transformáciu zautomobilky na "mobilnú". Pripravil plány na výrobu autonómnych vozidiel a skúmal nové možnosti služieb, ako je zdieľanie áut či spolujazdca za poplatok.Ford pod jeho vedením dosiahol v roku 2015 rekordný zisk pred zdanením 10,8 miliardy USD (9,66 miliardy eur) vďaka zvýšeniu predaja ľahkých nákladných áut a SUV modelov.Ale začalo sa povrávať, že Fields sa nesústredil dostatočne na tzv. jadro podnikania automobilky, ako je napríklad výroba populárnych sedanov Fusion. A automobilka zaostala za rivalmi aj pri uvádzaní elektromobilov na trh. Podiel Fordu na americkom trhu začal klesať a spolu s ním aj hodnota jeho akcií. Od nástupu Fieldsa do funkcie v roku 2014 oslabili akcie Fordu o takmer 40 %.Odbyt Fordu na domácom trhu sa tento rok znižuje čiastočne aj pre slabšiu ponuku niektorých stredne veľkých pick-upov a SUV. Ford zároveň pokračuje vo výrobe malých áut, aj keď nie sú ziskové.