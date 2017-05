Po afére okolo extrémizmu v armáde silnie aj kritika ministerky obrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 5. mája (TASR) - Za paušálnu kritiku riadiacich zložiek nemeckého Bundeswehru sa dnes pri neverejnom stretnutí s asi stovkou generálov, admirálov a ďalších vysokopostavených predstaviteľov ozbrojených síl v Berlíne ospravedlnila nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová, ktorá však všetky kritické pripomienky nestiahla.Zdôraznila však, že považuje za chybu absenciu vlastných slov uznania pre všetkých vojakov a vojačky, ktorých práca je bez ohľadu na to, kde pôsobia, neodmysliteľnou službou pre krajinu.Ministerka, ktorá pre aféru okolo nadporučíka Franca A. pripravujúceho zrejme teroristický útok so zámerom preniesť zodpovednosť za tento čin na migrantov, zrušila plánovanú návštevu USA a v uplynulých dňoch navštívila kasárne v alsaskom Illrichu, kde pôsobil odhalený pravicový extrémista z radov ozbrojených síl. Von der Leyenová si tam pozrela aj spoločné priestory, v ktorých sa nachádzali viaceré spomienkové predmety pripomínajúce niekdajší nacistický Wehrmacht, a zdôraznila, že Bundeswehr nemá a nesmie mať s ním nič spoločné.Donedávna mimoriadne populárna šéfka rezortu obrany, ktorej kritika sa v uplynulých dňoch vystupňovala, pre magazín Der Spiegel uviedla, že drastické zostrenie bezpečnostnej situácie od konfliktu okolo anexie polostrova Krym cez aktivity džihádistov zo skupiny Islamský štát až po situáciu v africkom štáte Mali, ako aj rozsiahle legislatívne reformy v personálnej, zbrojnej, finančnej a kybernetickej sfére si vyžiadali množstvo síl a pozornosti. Osobne by si teraz želala, aby sa pozornosť bola v rovnakej miere od počiatku a systematicky venovala aj ukrytým trendom pravicového extrémizmu.Opozícia volá po parlamentnom vyhodnotení škandalóznych odhalení v radoch ozbrojených síl. Z iniciatívy strany Ľavica a Zelených sa výbor Spolkového snemu pre obranu bude v stredu na mimoriadnom zasadaní zaoberať kauzou nadporučíka Franca A.Vyšetrovanie pozadia radikalizácie Franca A., ktorý sa dokonca vydával za utečenca zo Sýrie a poberal sociálne dávky, pokračuje. U jeho komplica sa našlo množstvo munície rôzneho kalibru, ktorá, ako sa preukázalo, pochádzala zo zásob Bundeswehru.Podľa názoru generálnej tajomníčky koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Katariny Barleyovej zlyhali tajné služby, za ktorých koordináciu je zodpovedný minister v Úrade spolkovej kancelárky Peter Altmaier.Čoraz väčšiu pozornosť venujú v Nemecku momentálne aj Spolkovému úradu pre migráciu a utečencov (BAMF), ktorý Franca A. zaregistroval ako utečenca a vyplácal mu aj sociálne dávky.Úrad by mal preskúmať asi 2000 azylových konaní so zámerom zistiť, či v prípade odhaleného nadporučíka išlo o jednorazové pochybenie alebo dôsledok systematických nedostatkov v procese vybavovania žiadostí o azyl. Dvoch pracovníkov, ktorí sa zaoberali kauzou nadporučíka, suspendovali.