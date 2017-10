Po bitkách a prepade banky sa Šaľania boja, primátor sa ich upokojuje

Na snímke je mesto Šaľa. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Šaľa 12. októbra (TASR) – V Šali sa v posledných dňoch medzi ľuďmi šíri strach a obavy o bezpečnosť. Počas víkendu tu došlo k viacerým bitkám pred zábavnými podnikmi a v stredu 11. októbra k prepadu banky. Po meste i na sociálnych sieťach sa šíria informácie, že nárast kriminality majú na svedomí srbskí občania, ktorí prišli na Slovensko pracovať.Dohady obyvateľov Šale podporujú aj informácie z polície, podľa ktorej dvaja muži, ktorí prepadli banku, mali mať srbský prízvuk. K situácii sa už vyjadril aj primátor Jozef Belický, ktorý sa snaží situáciu v meste upokojiť. „Je nám ľúto, čo sa stalo. Je nám to ľúto bez ohľadu na to, kto to vykonal. Z podobných udalostí máme všetci strach, ale nerobme unáhlené závery, nerobme z toho národnostnú otázku alebo otázku politického presvedčenia,“ uviedol primátor na oficiálnej webovej stránke mesta.Podľa jeho slov nie je dobré automaticky prisudzovať všetky násilné skutky v meste cudzincom. Po víkendových bitkách pri miestnom klube sa na internete začali šíriť informácie, podľa ktorých ich majú na svedomí práve Srbi.informovala radnica.Podľa Belického nie je možné hľadať za kriminalitou v meste iba občanov Srbska, čo potvrdzuje aj vyšetrovanie víkendových bitiek.dodal primátor.Ako pripomenul, po víkendových udalostiach sa zástupcovia mestskej a štátnej polície stretli a okamžite prijali niekoľko opatrení. V okolí baru, kde k bitkám došlo, sa budú častejšie striedať policajné hliadky. Konalo sa aj stretnutie s prevádzkovateľom klubu, ktorý prisľúbil súčinnosť s políciou.uviedla Erika Kollerová z mestského úradu.