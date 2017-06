Po blokáde diaľnice pri Calais zahynul vodič kamiónu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 20. júna (TASR) - Migranti vo francúzskom departemente Pas-de-Calais zablokovali dnes ráno diaľnicu a spôsobili kolíziu kamiónov smerujúcich cez Francúzsko do Británie. Nehodu neprežil šofér jedného z havarovaných vozidiel. S odvolaním sa na informácie regionálnych úradov to napísala agentúra AP.Polícia v rámci vyšetrovania zodpovedných osôb zatkla deväť utečencov z Eritrey.Migranti umiestnili dnes ráno na diaľnicu A16 do Calais tri veľké debny, v dôsledku čoho museli zastať tri veľké kamióny. Do jedného z nich vrazilo menšie nákladné auto a začalo horieť. Totožnosť obete nie je známa.Podobné blokády robili migranti už aj v minulosti, pokúšajú sa tak dostať do kamiónov a v nich potom do Británie. Ide však o prvý prípad, keď pri nehode v dôsledku blokády diaľnice zahynul človek, uviedla v tejto súvislosti s odvolaním sa na nemenovaný zdroj agentúra AP.