Rozprávkový zámok: Po Bojnickom zámku putuje odvážne vajce, deti učí o sile priateľstva

Rozprávkový zámok 2018. Foto: Bojnický zámok Rozprávkový zámok 2018. Foto: Bojnický zámok

Bojnice 13. júna - Po Bojnickom zámku putuje odvážne vajce. Dobrodružstvo tam so svojimi kamarátmi prežíva v rámci 22. ročníka podujatia Rozprávkový zámok, ktoré sa začalo v stredu. Príbeh Ako išlo vajce na vandrovku na Bojnickom zámku v sebe skrýva i posolstvo o sile priateľstva.



Námet aktuálneho ročníka Rozprávkového zámku, ktorý pre návštevníkov pripravila agentúra Rozprávkový svet v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom Bojnice, vychádza z ľudových rozprávok. "Námet sme vyberali z viacerých verzií, zostali dve finálne, americká rozprávka a Ako išlo vajce na vandrovku, napokon vyhrala slovenská ľudová rozprávka, a to pre posolstvo priateľstva," povedala pre TASR v stredu producentka podujatia Petra Roháčová Čavojská.



Vajíčko podľa nej putuje po zámku, stretáva tam kamarátov, ktorých berie so sebou do sveta a zažíva tam s nimi rôzne nástrahy, ale samozrejme len spolu ich dokážu prekonať. "Tento rok sme vybrali niečo nové, dôležitou vecou sú bábky, takže ide prevažne o bábkové divadlo, ale máme tam i živé herecké role. Náš režisér Róbert Mankovecký urobil i krásne pesničky," priblížila.



Každoročne sa organizátori podľa Roháčovej Čavojskej snažia zakomponovať do rozprávkového príbehu i určitú myšlienku a posolstvo, ktoré odovzdávajú deťom. "Nie je to teda len prebehnutie cez rozprávku, ale chceme, aby si z toho vždy niečo odniesli. Tento rok učíme deti, aké dôležité je mať v živote toho správneho priateľa pri sebe. Zbierame s nimi náramky priateľstva," dodala.



Príbeh o tom, Ako išlo vajce na vandrovku na Bojnickom zámku, návštevníci môžu zažiť do 17. júna a od 20. do 24. júna. Počas víkendových dní pripravili organizátori i rozprávkový program v priekope zámku.