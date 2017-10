Po bombovom útoku poslali USA do Mogadiša humanitárnu pomoc

Somálčania nesú zraneného muža po mohutnej explózii bomby 14. októbra 2017 v somálskom Mogadišu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mogadišo 17. októbra (TASR) - V somálskej metropole Mogadišo, kde v sobotu pri výbuchu bomby zahynulo viac ako 300 ľudí, pristálo dnes americké vojenské lietadlo so zdravotníckou a humanitárnou pomocou.Africké velenie ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM) pre agentúru AP uviedlo, že americký veľvyslanec v Somálsku Stephen Schwartz, a to v dôsledku rozsiahlych škôd, ktoré spôsobila.Terčom sobotňajšieho útoku, pri ktorom zahynulo viac ako 300 ľudí a najmenej 400 osôb utrpelo zranenia, bol podľa všetkého hotel Safari ležiaci v blízkosti rušnej cesty. Je vyhľadávaný Somálčanmi, ktorí sa do vlasti vrátili zo zahraničia.Bezpečnostné zložky sledovali nákladné vozidlo s nastraženou výbušninou po tom, ako im začalo byť podozrivé. Atentátnik odpálil výbušninu, keď jeho auto vošlo do križovatky, kde polícia zvyčajne zastavuje autá kvôli kontrole.Išlo o najničivejší samostatný bombový útok v dejinách Somálska.