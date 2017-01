Po brexite čakajú britské banky tvrdšie podmienky pre činnosť

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 31. januára (TASR) - Nemecký bankový dozor Bafin plánuje sprísniť pravidlá pre britské banky. "" povedal viceprezident Bafinu Peter Lutz na pondelkovom (30. 1.) stretnutí s 50 zástupcami bánk z USA, Veľkej Británie, Japonska a Austrálie. "" povedal.Ak Británia opustí jednotný európsky trh, budú mať tamojšie banky problém. Pre bankové služby, napríklad, vklady či úvery, budú potrebovať právne nezávislú dcérsku banku so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ. Navyše sa s tým budú spájať nové pravidlá, napríklad, získaním bankovej licencie v Nemecku.Hoci Bafin zatiaľ nedostal žiadnu konkrétnu žiadosť, Lutz poukazuje na veľký záujem mnohých inštitúcií. Banky, ktoré uvažujú o presune činnosti do Nemecka, sa pre to rozhodnú najneskôr na konci prvého kvartálu alebo na začiatku druhého. Finančná branža sa pripravuje na tzv. tvrdý brexit do apríla 2019 a vybavenie všetkých formalít, ako aj presun elektronických systémov a personálu, môže trvať aj dva roky.Lutz nevylučuje ani prechodné pravidlá, napríklad, postupné rozširovanie manažmentu rizík podľa toho, ako sa bude rozvíjať podnikanie banky v Nemecku. "Pdodal.Optimisti si myslia, že v nasledujúcich rokoch sa z Británie do Nemecka presunie minimálne 10.000 pracovných miest. O britské banky však majú záujem aj Paríž, Madrid, Dublin, Luxemburg a Amsterdam. Lutz zatiaľ nechcel hovoriť o konkrétnejších odhadoch, keďže nie je možné odhadnúť, koľko bánk a ľudí príde do Nemecka. "" uzatvoril Lutz.