Po celom svete žije rekordných 124 miliónov obéznych detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 11. októbra (TASR) - Na zemi žije 124 miliónov tučných detí, pričom za posledných 40 rokov sa ich počet zvýšil desaťnásobne. Oznámila to dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zároveň poukázala na problém reklám na potraviny a nedostatočný prístup k zdravej strave. Závery citovanej štúdie vyšli v článku v renomovanom odbornom týždenníku The Lancet.Predmetom analýzy doposiaľ najväčšej epidemiologickej štúdie bola telesná váha zhruba 130 miliónov detí a tínedžerov a spôsob, akým sa od polovice 70. rokov minulého storočia zmenila ich telesná konštrukcia. Na projekte participovali tiež bádatelia z Kráľovskej univerzity v Londýne (Imperial College London).Iba pri desiatich percentách došlo k nárastu obezity v dôsledku populačného rastu. Za zvyšnými 90 percentami stojí reálny problém obezity, uviedol Majid Ezzati, vedec zo zmienenej londýnskej vysokej školy.Okrem 124 miliónov obéznych detí trpí ďalších 123 miliónov detí ľahkou nadváhou, dodala agentúra DPA.Obezitu detí v bohatých krajinách sa podarilo v ostatných rokoch zastaviť. Čísla sú ale naďalej vysoké v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách a ekonomikách, ako sú Čína či India."Tieto znepokojujúce trendy sú dôsledkom potravinárskeho marketingu a celosvetových politík," varoval Ezzati a dodal, že zdravé a výživné potraviny sú pre chudobné rodiny a komunity často príliš drahé.Ezzati odporúča, aby vlády prijali regulácie a zdanenia na ochranu detí pred nezdravou a na cukor bohatou stravou.Odborníčka WHO Fiona Bullová radí, aby sa deti venovali športovým aktivitám a netrávili toľko času pred digitálnymi obrazovkami a monitormi.