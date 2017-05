Po cestách Trenčianskeho kraja začnú premávať cykloautobusy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trenčín 29. mája (TASR) – Po cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) začnú od 3. júna jazdiť dva cykloautobusy. Prvý bude premávať z Trenčína, cez Mníchovu Lehotu, do Dubodiela, druhý z Trenčína, cez Beckov, do Nového Mesta nad Váhom.Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK kraj sa v spolupráci so SAD Trenčín rozhodol priniesť novú službu pre cestujúcu verejnosť, ktorá fandí cyklistike. Cyklovozíky sú dva a v závese za autobusmi budú premávať každú sobotu, nedeľu, cez sviatky, ale aj počas letných prázdnin až do 3. septembra. Kapacita každého prívesu na bicykle je 24 miest. Cena za prepravu bicykla je stanovená na symbolické jedno euro.uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.Ešte pred spustením ostrej prevádzky si služby cykloautobusov odskúšali priaznivci cyklistiky už počas uplynulej soboty (27.5.) v rámci cyklofestivalu Bikefest v Kálnici.