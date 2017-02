Po chemickej havárii v Porúrí zamorila ovzdušie kyselina sírova

Ilustračná snímka Foto: TASR / Operačné stredisko HaZZ v Žiline Foto: TASR / Operačné stredisko HaZZ v Žiline

Berlín 16. februára (TASR) - Obyvateľom mesta Oberhausen v nemeckom regióne Porúrie dnes odporučili, aby zostali doma a neotvárali okná vzhľadom na výpary kyseliny sírovej, ktoré sa dostali do ovzdušia pri havárii v jednom z miestnych chemických závodov.Podľa vyhlásenia hasičov došlo k uvoľneniu nebezpečných výparov pri úniku 96-percentnej kyseliny sírovej z nádrže, ktorej objem dosahuje 600 kubických metrov. Viditeľný oblak sa rozšíril do vzdialenosti niekoľkých stoviek metrov.Nie je zatiaľ jasné, v ktorom podniku došlo k tejto havárii, ako ani to, čo mohlo byť jej príčinou. Hovorca hasičov však informoval, že siedmi alebo ôsmi pracovníci podniku Wirtschaftsbetriebe Oberhausen sa sťažovali na podráždenie dýchacích ciest. Celkovo vyhľadalo lekársku pomoc pre ťažkosti s dýchaním približne 150 ľudí.Pohotovostné zložky uzavreli široké okolie miesta úniku a varovali obyvateľstvo. V blízkych štvrtiach Oberhausenu nepremáva verejná doprava a nešpecifikovaný počet ľudí evakuovali. Pozastavená je aj premávka na priľahlej železničnej trati a plavba lodí na kanáli Rýn-Herne.Postupujúci oblak z kyselinových výparov sa snažia zneškodniť pomocou vodných diel. Podľa vyjadrenia hasičov sa uniknuté látky držia pri zemi vďaka poveternostným podmienkam.