Po dokonalom obrate USA zvíťazili nad Lotyšskom 3:5 v A skupine

Lotyšský hokejista Vitalijs Pavlovs (vpravo) a Američan Andrew Copp (uprostred) bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Lotyšsko - USA v Kolíne 13. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



Lotyšsko - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)



Góly: 12. Blugers (Bičevskis), 21. Daugavinš (Džerinš, Ro. Bukarts), 32. Cibulskis (Indrašiš) - 29. Compher (Lee), 34. Bjugstad (Schmaltz, Keller), 39 Gaudreau (Trouba, Bjugstad), 57. Copp (Hellebuyck), 59. Larkin. Rozhodcovia: Fonselius (Fín.), Iverson (Kan.) - Jensen (Dán.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Lotyšsko: Merzlikins – Sotnieks, Kulda, Cibulskis, Galvinš, Balinskis, Freibergs, Bindulis, Jaks – Daugavinš, Džerinš, Roberts Bukarts – Sprukts, Rihards Bukarts, Indrašis – Skvorcovs, Girgensons, Keninš – Blugers, Meija, Bičevskis.



USA: Hellebuyck - Hanifin, Murphy, DeKeyser, Trouba, Van Riemsdyk, McAvoy, Brickley - Nelson, Larkin, Schmaltz - Lee, Eichel, Gaudreau - Keller, Dvorak, Bjugstad - Copp, Greenway, Compher - Bjork.

Kolín 13. mája (TASR) - Hokejisti USA vo svojom piatom zápase na MS zvíťazili nad Lotyšskom 5:3, keď dokázali otočiť nepriaznivý stav stretnutia z 1:3. Víťazný gól strelil Andrew Copp tri minúty pred koncom riadneho času.Američania sa najbližšie na MS predstavia v nedeľu, keď ich o 16.15 h čaká Slovensko, na Lotyšov čaká v utorok o 20.15 reprezentácia Ruska.V prvej šanci zápasu sa ocitli Lotyši, ktorí sa favorita nezľakli a stíhali mu korčuliarsky i herne. Daugavinšovu strelu z tesnej blízkosti ale Hellebuyck chytil. Útočné výpady Američanov boli ostré, ale končili sa nepresnými strelami. Po jednej takejto situácii, keď sa strela Schmaltza odrazila od zadného mantinelu, prešli Lotyši do prečíslenia a Teodors Blugers poslal Bičevskisovu prihrávku do bránky - 1:0. Výborný nástup mali Lotyši do druhej tretiny, už po siedmich sekundách po úvodnom buly sa pred bránkou presadil po dorážke Kaspars Daugavinš a strelil druhý gól. V 29. minúte však znížil Compher a zdalo, že hráči USA naštartujú obrat. Krátko na to však vrátil dvojgólový náskok Lotyšom opäť po dorážke Cibulskis. Až tento gól vyburcoval Američanov k náporu a ešte do konca tretiny stihli vyrovnať. Najskôr sa presadil Nick Bjugstad a v 39. minúte aj Johny Gaudreau. Dokonalý obrat zavŕšili zámorskí hokejisti v tretej tretine. Víťazný gól strelil v 57. minúte strelou zápästím Andrew Copp, výsledok potom pečatil do prázdnej bránky Dylan Larkin.