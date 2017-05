Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. mája (TASR) - Po dvoch dňoch rastu zaznamenali ceny ropy mierny pokles po tom, ako tohtotýždňové optimistické signály zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) oslabila obava z ďalšieho rastu produkcie v USA.OPEC a ďalší producenti sa zídu 25. mája, aby diskutovali o pokračovaní dohody o obmedzovaní produkcie ropy. Saudská Arábia, ktorá je fakticky lídrom OPEC, uviedla, že počíta s predĺžením dohody do konca roka a nevylučuje, že by sa program mohol posunúť aj na obdobie po tomto termíne. Trhy okrem toho podporila aj správa amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň výrazne klesli.Na druhej strane ale produkcia ropy v Spojených štátoch pokračuje v raste a približuje sa k úrovniam najväčších producentov ako Saudská Arábia a Rusko. Trhy teraz čakajú na najnovšie informácie spoločnosti Baker Hughes, ktorá zverejňuje údaje o zmenách v počte aktívnych ropných vrtov v USA, čo signalizuje vývoj ťažby.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli klesla do 19.14 o 10 centov na 50,67 USD (46,59 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala pokles o 12 centov na 47,71 USD/barel.