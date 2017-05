Po dvoch tretinách to už bolo veľmi zlé, ale potom sme sa zdravo nasr***, hovorí brankár Hudáček

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOLÍN NAD RÝNOM 9. mája - Z 0:3 po dvoch tretinách na 3:3 po tretej, ale napokon prehra po nájazdoch s Dánskom a bod pre slovenských hokejistov v utorňajšom stretnutí A-skupiny na majstrovstvách sveta v nemeckom Kolíne nad Rýnom."Po dvoch tretinách to už bolo veľmi zlé, ale potom sme sa zdravo ´nasrali´, keď to tak musím povedať. V kabíne sme trošku museli zvýšiť hlas. Vieme, že nemáme tu top kvalitu z NHL, ale ležérnym a laxným prístupom sme Dánom darovali góly. To sa nám nesmie stávať. V tretej tretine sme začali hrať nebojácny hokej, aký sa má predvádzať na tejto úrovni," vravel do mikrofónu RTVS brankár Július Hudáček.Slovenský gólman zlikvidoval dva dánske nájazdy a prekonal ho až Morten Green. "Škoda, lebo v závere riadneho hracieho času sme mohli uhrať tri body. Pri tom treťom nájazde sa dalo ešte trošku viac počkať, puk sa mi dotkol špičky korčule a veril som, že ho ešte vykopnem," opisoval rozhodujúci moment stretnutia.Už v stredu od 20.15 h budú zverenci trénera Zdena Cígera čeliť usporiadateľskému Nemecku, ktoré tak isto ako Slovensko prehralo druhý duel po sebe. "Bude plná hala. Také odhodlanie ako dnes v tretej tretine musíme predviesť počas celých 60 minút," doplnil Július Hudáček.