Po EL CLASICU: Zidane: Stále to máme v rukách, Enrique: Bude to tesné

Futbalista FC Barcelona Lionel Messi (vpravo) sa teší so spoluhráčmi po strelení víťazného gólu v nedeľňajšom El Clasico v 33. kole španielskej La Ligy Real Madrid - FC Barcelona v Madride 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 24. apríla (TASR) - Legendárne El Clasico prinieslo aj vo svojej 233. edícii fanúšikom futbalu na celom svete veľké divadlo. Päť gólov, mnoho ďalších šancí, výborné brankárske zákroky, vybičované emócie a nakoniec aj prísľub dramatického rozuzlenia španielskej La Ligy až do jej záveru. Hráči FC Barcelona na pôde madridského Realu triumfovali tesne 3:2, v tabuľke sa na svojho odvekého rivala bodovo dotiahli a o skóre poskočili na prvú priečku tabuľky. "Biely balet" však má stále k dobru dohrávaný zápas so Celtou Vigo a ak nezakopne v záverečných šiestich dueloch sezóny, má istý majstrovský titul. Barca musí uspieť vo svojich piatich a čakať na zaváhanie súpera.povedal tréner Realu Zinedine Zidane.uviedol bývalý stredopoliar Realu.Hrdinom duelu na Santiago Bernabeu bol Lionel Messi, ktorý strelil dva góly vrátane víťazného. Argentínsky loptový kúzelník je s 23 presnými zásahmi historicky najlepší strelec El Clasica. Jeho nedeľňajší výkon mu zabezpečil aj pokorenie magickej 500-gólovej hranice za FCB vo všetkých súťažiach.V stretnutí sa však ako prvé ujali vedenia domáce "pusinky", ktoré boli od začiatku aktívnejšie. Šance Cristiana Ronalda zmaril Marc-Andre ter Stegen, no v 28. minúte už nemal nárok na dorážku Casemira. Gólu síce predchádzal ofsajd Sergia Ramosa, ale rozhodca nezapískal. "Barca" odpovedala už o päť minút, keď skvelú akciu predviedol Messi. V druhom polčase sa najprv niekoľkokrát vyznamenali obaja brankári.uviedol brankár "Barcy" Marc-André Ter Stegen.Skóre sa opäť zmenilo v 73. minúte, keď sa na hranici šestnástky presadil Ivan Rakitič. Nádeje domácich otočiť priebeh utrpeli tvrdý úder v 77. minúte, keď po zákroku na Messiho dostal priamo červenú kartu kapitán Sergio Ramos.povedal Zidane pre oficiálnu stránku klubu.Real napriek oslabeniu v 86. minúte vyrovnal zásluhou Jamesa Rodrigueza. Ani to však nebolo všetko a rozuzlenie priniesla tretia minúta nadstaveného času, keď druhým gólom v zápase rozhodol o triumfe hostí Messi presným zakončením k žrdi.uviedol pre klubovú stránku tréner Barcelony Luis Enrique.Víťaznému gólu predchádzala taktická chyba domácich, ktorí v snahe ešte strhnúť víťazstvo na svoju stranu, i keď v početnom oslabení, zvýšili pressing a zabudli na zadné vrátka. Výbornú robotu potom odviedol krajný bek Sergi Roberto, ktorý vyviezol loptu od svojej šestnástky až takmer k súperovej a odštartoval úspešné prečíslenie. Na jeho konci bola prihrávka Jordiho Albu do druhej vlny na Messiho a presná strela k žrdi.povedal Alba.pokračoval Enrigue.Záverečnú akciu mohli zastaviť domáci už na jej začiatku. Sklz Luku Modriča však minul a potom obranca Marcelo neurobil taktický faul, ale nechal Roberta pokračovať v sóle.vyjadril sa Marcelo.uviedol Zidane.Hostia hrali bez suspendovaného Neymara, domáci nastúpili aj s krídelníkom Garethom Baleom, ale ten už na konci prvého polčasu musel striedať pre zdravotné problémy.dodal Zidane.Kapitán Barcelony Andrés Iniesta pochválil všetkých spoluhráčov, no najviac vyzdvihol Mesiho: