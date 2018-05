Po erupcii sopky vyhlásil Trump na Havaji stav katastrofy

Na snímke dym stúpa z krátera Puu Oo na sopke Kilauea po zemetrasení s magnitúdou 5,0 3. mája 2018 vo vulkanickom národnom parku na Havajských ostrovoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil stav katastrofy na tichomorskom súostroví Havaj, kde v uplynulých dňoch vyčíňala sopka Kilauea. Oznámil to v piatok guvernér Havaja, ktorý je 50. štátom USA.Podľa vyhlásenia kancelárie guvernéra Davida Igea, ktoré priniesla agentúra AP, vyhovel Trump jeho žiadosti o vyhlásenie stavu katastrofy, čo znamená, že štát bude môcť čerpať federálnu pomoc pri pokrývaní nákladov spojených s odstraňovaním škôd na cestách, zariadeniach verejných parkov, školách či vodovodných potrubiach. Týka sa to tiež nákladov na činnosť geológov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí strážia uzavreté cesty.Trump pristúpil k uvedenému opatreniu jeden deň po tom, ako ho o to požiadal guvernér Ige.Sopka Kilauea na ostrove Havaj začala chrliť lávu do obývaných oblastí už 3. mája. Doteraz zničila 36 stavieb vrátane 26 obytných domov, informovala AP.