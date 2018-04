Po februárovom prepade sa predaj áut v Číne v marci vrátil k rastu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 12. apríla (TASR) - Predaj áut v Číne sa minulý mesiac zotavil, keď po vyše 11-% prepade vo februári zaznamenal rast takmer o 5 %. Uviedla to tento týždeň Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM).Podľa asociácie sa na čínskom trhu predalo v marci 2,66 milióna vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 4,7 %. Vo februári predaj klesol o 11,1 %, vývoj v druhom mesiaci roka ale do veľkej miery ovplyvnili týždeň trvajúce sviatky spojené s oslavami nového lunárneho roka. Za celý 1. kvartál sa predaj áut v Číne medziročne zvýšil o 2,8 %.CAAM počíta s rastom predaja aj v prípade celého roka, pričom odhaduje, že tempo rastu by sa malo udržať na úrovni roka 2017. Za ten sa predaj zvýšil o 3 %, čím však zaostal za odhadmi. Predpokladalo sa, že v roku 2017 sa predaj áut zvýši oproti predchádzajúcemu roku o 5 %. Rok 2017, aj odhady na tento rok tak predstavujú prudké spomalenie rastu oproti roku 2016, keď sa predaj áut v Číne zvýšil o 13,7 %.V súvislosti s prísľubom čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga výrazne znížiť dovozné clá na automobily CAAM uviedla, že to zvýši tlak na domácich výrobcov, mali by sa s tým však vysporiadať. V súčasnosti dosahujú čínske dovozné clá na autá 25 %.