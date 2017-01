Po hororovej havárii v Trebaticiach je zranených najmenej desať ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trebatice 19. januára (TASR) – Polícia v týchto chvíľach vyšetruje nehodu osobného auta a autobusu na ceste od Piešťan v smere na Vrbové pri obci Trebatice. Tam zo zatiaľ nezistených príčin prešiel so svojou Škodou Octavia do protismeru 28-ročný vodič a zrazil sa s autobusom. Autobus bol nárazom odhodený do budovy pri ceste.informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová. Polícia pre nehodu uzatvorila cestu a odklonila premávku cez obec.