Po horských dolinách vyčistia dobrovoľníci aj horské plesá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tatranská Lomnica 3. októbra (TASR) – Po tatranských dolinách čaká veľké upratovanie aj štyri tatranské plesá. Už tento piatok 6. októbra sa v rámci 24. ročníka akcie Čisté vody, ktorej organizátorom sú Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP), ponoria pod hladinu Štrbského, Popradského, Velického a Nového Štrbského plesa potápači. Ich úlohou bude podľa koordinátora akcie Pavla Kráľa vyloviť odpadky, ktoré sa tam dostali počas uplynulej letnej turistickej sezóny. Okrem spomínaných plies vyčistia aj Račkov potok.Akcia je sprievodným podujatím Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý štartuje vo štvrtok 5. októbra v Podbanskom. Za takmer štvrťstoročie vytiahli dobrovoľníci z tatranských plies 5704 kilogramov odpadkov a celkovo urobili viac ako 1500 ponorov, pričom rekordným bol rok 2004, keď na breh vyniesli až 506 kilogramov odpadu.konštatuje Kráľ. Vo vreciach, s ktorými sa potápači ponárajú pod hladinu, skončili za tie roky napr. historické svietniky či kuchynský riad, vylovené boli konzervy, fľaše, plechovky, ale aj obaly od sladkostí či plastové poháriky. Vylovili však aj hokejové bránky, sedačku z električky, kotol na varenie gulášu, ratrak aj gátrové píly na rezanie ľadu, ktorý sa kedysi zo Štrbského plesa vozil aj do reštaurácií v Pešti. Medzi kuriozity možno podľa Kráľa zaradiť aj veslo z čias Rakúsko-Uhorska, starú železnú kopiju alebo kotvu, ktorou možno kotvili plávajúcu drevenú chatku počas nakrúcania filmu Náčelník Veľký had v roku 1967.Okrem spomínaných štyroch plies, ktoré sa potápači ešte len chystajú čistiť, stihli počas leta poupratovať aj ďalšie vysokohorské jazerá. Tento rok v rámci vysokohorskej časti podujatia, známej ako Čisté vody v oblakoch, odbremenili od odpadu Veľké Hincovo pleso, Nižné Temnosmrečinské pleso, Žabie plesá, Litvorové pleso, Dlhé pleso vo Velickej doline ale aj Zbojnícke plesá, Dlhé pleso vo Veľkej Studenej doline či Roháčske plesávysvetľuje Kráľ s tým, že potápači čistia nielen plesá v okolí turistických chodníkov, ale i tie, ktoré ležia mimo nich. Odtiaľ vyťahujú najmä starý odpad, ktorý sa do vody dostal pred desaťročiami a tiež odpad po návštevách horolezcov.objasňuje Kráľ dôvody, prečo v roku 2005 ŠL TANAP začali s čistením vyššie položených plies. Akcia Čisté vody je akýmsi pokračovaním akcie Čisté hory, v rámci ktorej počas uplynulého víkendu vyzbierali návštevníci v tatranských dolinách viac ako 720 kilogramov odpadu. Do čistenia hôr sa zapojilo 1344 ľudí, pričom v ich vreciach končili najmä obaly z potravín, plastové a sklenené fľaše, našli sa však aj pneumatiky a železný šrot. Najviac odpadu sa vyzbieralo v Pieninách, konkrétne 450 kilogramov.