Po Hurbanovom boku bol v Slovenskom povstaní aj martinský kňaz

Bratislava 24. augusta (TASR) - Od slávnych septembrových dní na Myjave, kde po prvý raz zasadala Slovenská národná rada, sa slovenským dobrovoľníkom a ich vodcom nedostalo takej úcty a toľkých pôct, ako to bolo v Turci a najmä v Turčianskom Svätom Martine v januári 1849. Vojsko sa utáborilo v Mošovciach a vodcovia i velitelia v kaštieli, ktorý im veľmi ochotne, no i troška vypočítavo, ponúkol jeho majiteľ Šimon Révay a ktorý pekne zrekonštruovaný stojí dodnes. Napriek srdečnému privítaniu i nadšeniu Mošovčanov všetkým bolo jasné, že hlavná udalosť tých dní sa musí stať a uskutočniť v srdci Turca – Martine. A tú bolo treba poriadne pripraviť na obidvoch stranách. Preto sa kompletné velenie výpravy aj v treskúcej zime vybralo koňmo do Martina. A vedno s nimi sa v sedle niesol ešte jeden nečakaný tromf, ktorý mal v pozadí silný citový náboj a dokonale oslovoval ľudí.V Martine mali vtedy niečo vyše roka nového evanjelického farára – Jozefa Horvátha, turčianskeho rodáka zo Socoviec, absolventa lýcea v Bratislave a univerzitného štúdia v Halle. Na bratislavskom lýceu študoval v štúrovských rokoch, a tak bolo celkom prirodzené, že podporoval všetky národno-obrodenecké zápasy a boje svojej generácie, vrátane Slovenského povstania a jeho dobrovoľníkov. No ako taký neušiel pozornosti politickej vrchnosti a mocenských orgánov. Začiatkom októbra ho zatkli, odsúdili a deportovali do väzenia v Banskej Bystrici. No on, sotva tridsaťročný mladý muž, ušiel žandárom z voza. A potom sa skoro tri mesiace skrýval na rôznych miestach v Turci. No a teraz vyšiel z úkrytu, lebo prišli osloboditelia. A tí sa rozhodli, že ho pri tejto príležitosti opätovne inštalujú za kňaza na martinskej fare.Je to príbeh ako z dobrodružného románu. On – tri mesiace nezvestný, a navyše sluha boží, väčšinou ľudí považovaný za mŕtveho, akoby znovu ožil a vracia sa. Vracia sa na miesto, ktoré mu právom patrí, vracia sa ako hrdina s hrdinami.Napriek silnému mrazu a vŕzgajúcemu snehu, cesta z Mošoviec do Martina bola obsiata kvetmi a vencami.napísal o tejto udalosti spisovateľ Július Vanovič vo svojej Knihe o starom Martine.Samotný Jozef Miloslav Hurban to v náhlivom liste žene Anne, datovanom priamo na 13. januára 1849, zasa opísal takto: „Udalosť skoro ako vystrihnutá z bulváru, ale v tomto prípade pravdivá. A má svoje pokračovanie. Vari jediný raz v dejinách sa stalo, že kňaza do úradu inštalovali vojaci – dôstojníci. Július Vanovič udalosť opísal takto:Frischeisen ´tlačili sa okolo mňa s hlasitým plačom a radostným krikom, aby mi ruky, kabát a nohy bozkávali´.“Jozef Miloslav Hurban si v tej chvíli možno neuvedomil, že menovec Jozef Horváth je ešte stále v strese z dvojmesačného skrývania sa a z predstáv o možnom väzenskom utrpení a možno i popravenapísal v Rozpomienkach. Inými slovami, bola to reč revolučná a burcujúca. Z kazateľne, no nie v kňazskom úbore a nie s Písmom svätým a katechizmom v rukách, ale so šabľou na boku a za pásom s dvomi pištoľami. Situácia, ktorú nevymyslia ani scenáristi amerických thrillerov. A buráca:V Martine sa výprava zdržala skoro celý mesiac. Mesto sa stalo sídlom štábu dobrovoľníckych vojsk. Z Martina chodili Štúr aj Hurban agitovať aj na Oravu. V priebehu niekoľkých dní k dobrovoľníkom vstúpilo okolo 720 mladých mužov z Turca. V Mošovciach sa uzhodli, že „(Vanovič).Ešte dodajme, že od týchto pohnutých čias sa datuje celoživotné priateľstvo Jozefa Miloslava Hurbana s martinským kňazom Jozefom Horváthom, ktoré po rokoch vyústilo až do takej žičlivosti, že Hurbanov syn Svetozár so svojou početnou rodinou býval v horváthovskom dome od príchodu do Martina až do smrti.