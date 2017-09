Po hurikáne Irma ohrozuje karibské ostrovy tropická búrka Maria

Na archívnej snímke zničená loď a spúšť, ktorú zanechal po sebe hurikán Irma v americkom meste Palm Shores na Floride 11. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 17. septembra (TASR) - Krátko po ničivom hurikáne Irma, ktorý napáchal značné škody na viacerých karibských ostrovoch i v americkom štáte, sa v Atlantickom oceáne vytvorila nová potenciálne nebezpečná tropická búrka Maria.Nový útvar podľa meteorológov v najbližších dňoch pravdepodobne zasiahne severné Malé Antily po tom, ako zosilnie na hurikán. Predbežné varovania už vydali pre mnohé z ostrovov, ktoré sa stále snažia vyrovnať s následkami hurikánu Irma, okrem iného Antigua a Barbuda, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Martin, Montserrat či Anguilla.Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) uviedlo, že z Marie sa zrejme ešte v priebehu dnešného dňa stane hurikán, ktorého sila bude rásť ma trase zahŕňajúcej od polovice budúceho týždňa aj Portoriko, Dominikánsku republiku a Haiti. Či by následne mohla ohroziť aj východné pobrežie USA, zatiaľ nemožno predvídať.Tropickú búrku Maria sprevádzal dnes dopoludnia miestneho času stály vietor s rýchlosťou do 100 kilometrov za hodinu. Jej centrum sa nachádzalo 655 kilometrov juhovýchodne od Malých Antíl a presúvalo sa severozápadným smerom rýchlosťou 24 kilometrov za hodinu.Východne od atlantického pobrežia Spojených štátov sa medzitým hurikán Jose presúval severným smerom. Neočakáva sa, že by zasiahol pevninu, na okolité pobrežia však priniesol potenciálne nebezpečné príbojové vlny.