Po kaplnke zrenovuje Považská Bystrica aj zastavenia na Kalvárii

Na ilustračnej snímke Považská Bystrica Foto: TASR/Radovan Stoklasa Na ilustračnej snímke Považská Bystrica Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považská Bystrica 21. apríla (TASR) – Takmer 40.000 eur investuje v tomto roku považskobystrická samospráva do obnovy zastavení na Kalvárii. Po tom, ako pred tromi rokmi zrenovovala ústrednú kaplnku sv. Márie Magdalény, chce do jesene zrekonštruovať sedem z pôvodných 12 zastavení Kalvárie.Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková, z pôvodných 12 zastavení sa zachovalo deväť, i keď všetky boli zdevastované. "Dve zastavenia dala opraviť ešte v minulom roku farnosť, zvyšné sú v réžii mesta. Ich rekonštrukcia sa aktuálne realizuje, niektoré zastavenia domurujú, niektoré vymurujú nanovo. Výrobu a osadenie striešok nad jednotlivými zataveniami zafinancuje súkromná spoločnosť," uviedla Kováčiková.Podľa realizátora prác Miroslava Tichého na kaplnkách demontujú staré strechy, opravia rímsy, omietky, vnútorné dlažby a zastavenia vymaľujú. "V najlepšom stave boli zastavenia v dolnej časti, najhoršie v hornej časti Kalvárie, kde tri už neexistujú a ostali po nich len základy, ďalšie dve sú čiastočne zdeštruované. Na prácu používame materiály, ktoré schválil pamiatkový úrad. Niektoré zo zastavení si vyžadujú aj statické posúdenia," doplnil Tichý.Ako informoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas, práce prebiehajú podľa schváleného harmonogramu aj napriek nepriaznivému počasiu. Verí, že do jesene budú jednotlivé zastavenia dokončené. "Na jeseň by sme chceli priestor pripraviť na realizáciu novej výsadby zelene, aby tu vzniklo pekné stromoradie, ktoré olemuje Kalváriu z oboch strán. S pamiatkarmi tiež dohodneme spôsob, akým sa jednotlivé zastavenia nasvietia. Kalvária by tak mohla byť pekná dominanta, ktorú by ľudia mohli vidieť už z diaľky," doplnil Janas.Kalváriu postavili z darov obyvateľov v roku 1806, ale v tomto roku nebola vysvätená. V roku 1806 na Kalvárii postavili murované sochy, tri kamenné kríže a svätyňu s vežičkou a zvonom. Zastavenia krížovej cesty vtedy ešte neexistovali. Základný kameň svätyne Márie Magdalény položil považskobystrický farár Jozef Bobossék. Kalvária nad mestom už dlhé roky neslúži svojmu účelu. Pod tento stav sa podpísal nielen zub času, ale z veľkej časti aj vandali, a tak ústredná kaplnka sv. Márie Magdalény spoločne s jednotlivými zastaveniami boli dlhé roky len schátranými ruinami. Mesto získalo pozemky od považskobystrickej farnosti do dlhodobého prenájmu v roku 2013, odvtedy sa začalo s rekonštrukciou.