Po letnej pauze na pokrovú scénu opäť nastupuje Banco Casino Masters

Víťazovi Mega Poker Series sa podaril husársky kúsok

je už známe tým, že návštevníkom ponúka široké spektrum zábavy. Luxusné kasíno nelenilo ani počas leta a návštevníkom ponúklo nové edície turnajov. Zorganizovalo však i druhý ročník slovenskej obdoby, pod názvom. Druhý ročník predčil očakávania organizátorov i pokrových fanúšikov a stal sa ešte úspešnejším ako ten pilotný. Jedno z najväčších slovenských kasín i tento mesiac pripravilo pre priaznivcov pokru veľký turnaj so zaujímavou výhrou.Už odsa zídu hráči z celého Slovenska a zahraničia, pripravení otestovať svoje pokrové zručnosti a vnímavosť s cieľom stať sa víťazom turnaja. Dejiskom pokrového šialenstva sa už tradične stane práve. Zapojiť sa do turnaja môžu milovníci tejto hry i na východnom Slovensku. A tovyvrcholí finálovým kolom. Najlepší hráči si rozdelia minimálne, pričom samotný šampión turnaja má garantovanú minimálnu výšku výhry. Poslednéovládol mladý talent Ľuboš Polakovič. Odniesol si 23 045 € a to všetko len pri zápisnom 165 €, ktoré sa už tradične nemení. Bližšie informácie o najväčšom septembrovom pokrovom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-with-gtd-100-000-is-back Septembrovú pokrovú sezónu otvoril event, ktorého finále návštevníci sledovali so zatajeným dychom! Pri zápisnom 700 € sa turnaja zúčastnilo aj mnoho zahraničných pokristov. Víťazom sa však stal našinec,, ktorému sa podaril husársky kúsok. Pri finálovej trojke hráčov zostal Kolenovi na stole posledný žetón. Situácia v danom momente pre mladíka vyzerala biedne. Napriek zlým vyhliadkam predviedol famózny comeback a dotiahol to do víťazného konca, keď v heads-upe porazil španielaa odniesol si 8 500 €.