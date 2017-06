Po londýnskom požiari je stále nezvestných 58 ľudí

Plamene stúpajú z horiacej 27-poschodovej výškovej obytnej budovy Grenfell Tower. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. júna (TASR) - V súvislosti s požiarom londýnskej budovy Grenfell Tower je stále nezvestných 58 ľudí, ktorí sa v nej nachádzali, pričom sa predpokladá, že sú mŕtvi. Oznámil to dnes veliteľ londýnskej Metropolitnej polície Stuart Cundy.Uvedený počet, ktorý vychádza z informácií poskytnutých verejnosťou, môže podľa neho ešte vzrásť. Nie je totiž vylúčené, že v zhorenej 24-poschodovej obytnej budove sa nachádzali ľudia, o ktorých zatiaľ polícia nevie.Vynesenie a identifikácia pozostatkov všetkých obetí požiaru, ktorý vypukol v noci na stredu, potrvá niekoľko týždňov alebo ešte dlhšie, informoval Cundy. Dodal, že prehľadávanie budovy bolo prerušené pre bezpečnostné obavy, medzičasom však opäť pokračuje. Na priľahlých úsekoch tratí metra dnes bola prerušená premávka pre nebezpečenstvo pádu trosiek na koľaje.Metropolitná polícia v piatok informovala v súvislosti s požiarom Grenfell Tower o najmenej 30 potvrdených obetiach na životoch. Ďalšie desiatky obyvateľov vyviazli so zraneniami. Podľa údajov britského rezortu zdravotníctva zostávalo dnes v nemocniciach ešte 19 zranených vrátane desiatich v kritickom stave.Predpokladá sa, že v zhorenom vežiaku bývalo približne 400-600 osôb.Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania, k šíreniu plameňov však údajne mohlo prispieť nové opláštenie budovy a iné bezpečnostné nedostatky. Kritiku verejnosti vyvolala taktiež pomalá reakcia premiérky Theresy Mayovej na túto katastrofu. V priebehu dneška pokračovali v Londýne pouličné protesty, zatiaľ čo Mayová zvolala stretnutie so zástupcami záchranných zložiek a postihnutými obyvateľmi.