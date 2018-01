Po mesiaci nasnežilo na viacerých miestach južného Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Viaceré miesta južného Slovenska sú zasnežené. Pre niektoré lokality v Podunajskej nížine to znamená, že je tam po viac ako mesačnej prestávke opäť bielo.píše Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku. V Žihárci napadli tri centimetre, na sneh mesiac čakali aj v Trnave. Na bratislavskej Kolibe je okolo jedného centimetra snehu.Snehu bolo počas tejto zimy málo aj na juhu stredného a východného Slovenska. Aj tu do rána nasnežilo. Rimavská Sobota hlási štyri centimetre snehu.Sneh by podľa cestárov zatiaľ nemal výrazne sťažovať dopravnú situáciu. Cesty I., II. a III. triedy a horské priechody sú zjazdné.