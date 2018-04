Po náleze častí tela ženy v Neziderskom jazere zatkli možného vraha

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 28. apríla (TASR) - Rakúska polícia zatkla osobu podozrivú zo zavraždenia ženy, ktorej časti tela sa v uplynulých týždňoch našli v Neziderskom jazere. Agentúra APA o tom informovala v sobotu, pričom sa odvolala na vyjadrenie príslušnej prokuratúry v meste Eisenstadt.Podľa údajov prevzatých zo spravodajského servera Salzburger Nachrichten je podozrivým muž z Viedne, ktorý sa k tomuto činu zjavne priznal, hovorca prokuratúry Roland Koch to však odmietol potvrdiť alebo vyvrátiť a uviedol iba to, že ide o rakúskeho občana. Na základe ďalších nepotvrdených informácií mohol byť zatknutý muž nápadníkom usmrtenej ženy.Totožnosť ženy, ktorej pozostatky sa postupne našli vo vodách Neziderského jazera, je stále nejasná, uvedené médiá však s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu priniesli verziu, že išlo o slovenskú alebo českú prostitútku.Podrobnejšie informácie o tomto prípade majú byť podľa hovorcu prokuratúry zverejnené v strede budúceho týždňa.Na základe chrupu kriminalisti odhadli vek neznámej ženy na 20-40 rokov. Začali preverovať údaje o nezvestných osobách nielen v Rakúsku, ale aj v susedných krajinách, nie všade sú však k dispozícii vzorky DNA, ktoré možno v prípade existencie porovnať so vzorkami odobratými z tela.