Po nástupe Trumpa zomrelo pri hraniciach s Mexikom viac migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Mexiko 5. augusta (TASR) - Za prvých sedem mesiacov pôsobenia Donalda Trumpa vo funkcii prezidenta Spojených štátov sa o 17 percent sa zvýšil počet migrantov, ktorí prišli o život pri pokuse o nelegálne prekročenie mexicko-amerických hraníc. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú v piatok zverejnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).V období od januára do júla bolo evidovaných 232 úmrtí, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 104 prípadov. Rekordný počet 50 mŕtvych bol zaznamenaný v júli, pričom 15 tiel sa našlo v púšti v americkom štáte Arizona. Telá ďalších desiatich utečencov objavila pred dvoma týždňami polícia v Texase v nákladnom aute.Počet migrantov zadržaných americkými pohraničnými hliadkami klesol podľa IOM takmer o polovicu na 140.024 osôb.Úmrtia migrantov v mexicko-americkom pohraničí predstavujú 65 percent z celkového počtu prípadov zaznamenaných na americkom kontinente. IOM však predpokladá, že v Strednej a Južnej Amerike zahynie na ceste za lepším životom v USA množstvo migrantov, ktorí sa do úradnej štatistiky nedostanú.Trump, ktorý nastúpil do úradu 20. januára, avizoval výrazné sprísnenie režimu na hraniciach s Mexikom. Sľubovaný projekt pohraničného múra je však zatiaľ ďaleko od svojej realizácie.Mexickí migranti zrejme z obáv pred odsunutím z USA previedli podľa údajov mexickej centrálnej banky rodinám vo svojej vlasti v prvých šiestich mesiacoch tohto roka rekordnú sumu 13,95 miliardy dolárov. V Spojených štátoch žije asi 11 miliónov prisťahovalcov z Mexika, okolo 5,6 milióna z nich nemá povolenie na trvalý pobyt.