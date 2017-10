Po nehode kamióna v Nemecku sa na diaľnicu vylialo 30.000 fliaš piva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. októbra (TASR) - Pre obrovské množstvo rozliateho piva uzavreli v stredu v strednej časti Nemecka časť diaľnice. Pivo sa na diaľnicu dostalo po nehode kamióna, ktorý ho prevážal a v dôsledku kolízie s iným autom narazil do zvodidiel. Následne sa mu roztrhla časť návesu a na diaľnicu sa z neho vylialo dovedna zhruba 30.000 fliaš piva, informovala agentúra AP.K nehode došlo v stredu ráno na diaľnici A45, uviedla polícia v meste Friedberg ležiacom severne od Frankfurtu nad Mohanom. Spôsobila ju vodička, ktorá stratila kontrolu nad vozidlom a narazila do zvodidiel. Následne sa prudko stočila nazad na cestu, kde sa ocitla naproti kamiónu s pivom.Kamión v snahe vyhnúť sa kolízii narazil do zvodidiel v strede cesty, ktoré spôsobili, že sa mu roztrhla časť návesu. Na cestu z neho následne popadalo zhruba 1500 prepraviek piva. Na asi 200-metrovom úseku dopravnej komunikácie sa tak ocitlo množstvo roztriešteného skla a spenenej tekutiny, v dôsledku čoho museli cestu uzavrieť.Vodičku auta po nehode previezli do nemocnice na pozorovanie.