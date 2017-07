Po nepokojoch na Chrámovej hore zatkli v Jeruzaleme 33 Palestínčanov

Izraelskí pohraniční policajti stoja pred mešitou Skalný dóm v Starom Jeruzaleme. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 31. júla (TASR) - Izraelská polícia zadržala dnes 33 mladých Palestínčanov pre podozrenie z trestného činu výtržníctva počas demonštrácií na Chrámovej hore v Jeruzaleme, ktorú moslimovia nazývajú Vznešená svätyňa. Informovala o tom agentúra DPA.Prokuratúra navyše vzniesla obvinenie voči ďalším piatim podozrivým z násilností.Medzi zatknutými je sedem tínedžerov vo veku 13-17 rokov. Podozriví pochádzajú z priľahlých štvrtí vo východnom Jeruzaleme, dodala polícia.Palestínčania sú okrem iných priestupkov obvinení z hádzania kameňov, zápalných fliaš, delobuchov a blokovania ciest.Okresná prokuratúra v Jeruzaleme vzniesla tiež obvinenie voči piatim obyvateľom východného Jeruzalema za údajné vyzývanie na násilnosti voči izraelským civilistom a verejným činiteľom, ktorého sa mali dopúšťať na Facebooku.Hovorkyňa z palestínskej asociácie ad-Damír, podporujúcej väzňov a ľudské práva, v reakcii na tieto zadržania uviedla, že jej spoločnosť to považuje za "kolektívny trest voči Palestínčanom, najmä v Jeruzaleme".Izraelská polícia v piatok zrušila všetky reštrikcie obmedzujúce prístup moslimov do tzv. Vznešenej svätyne v Jeruzaleme, ktorú židia nazývajú Chrámovou horou. Režim upravujúci prístup do komplexu sa tak vrátil na úroveň, na ktorej bol pred útokom Arabov na izraelských policajtov spred dvoch týždňov.Polícia rovnako potvrdila zrušenie vekových obmedzení a ďalších bezpečnostných opatrení zavedených po útoku zo 14. júla. Trojica izraelských Arabov vtedy zastrelila v jeruzalemskom Starom meste dvoch izraelských policajtov a dvoch ďalších zranila. Všetci traja útočníci boli následne zabití.