Po odchode zamestnancov z EÚ sa zásobovanie britských obchodov zhorší

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. októbra (TASR) - Ceny v britskom maloobchode môžu vzrásť a zásobovanie sa môže spomaliť, ak tento sektor nebude mať po brexite prístup k zamestnancom z Európskej únie (EÚ). Upozornilo dnes konzorcium britského maloobchodu (BRC) s odvolaním sa na výsledky prieskumu.Konzorcium pripomína, že hoci občania EÚ predstavujú len 6 % zo 170.000 zamestnancov v tomto odvetví, súnajmä v skladoch a distribučných centrách. A maloobchodníci potrebujú plynulé a promptné zásobovanie.Viac ako polovica maloobchodníkov uviedla, že ich zamestnanci z EÚ majú obavy o svoje právo zostať v Spojenom kráľovstve po brexite. A takmer pätina (približne 20 %) maloobchodných spoločností potvrdila, že časť európskych zamestnancov ich už opustila, ukázal prieskum BRC.Konzorcium varuje, že ukončenie voľného pohybu osôb z EÚ by mohlo viesť k zvýšeniu nákladov firiem a následne aj spotrebiteľov. Mohlo by totiž zdražiť jednak služby - od dodávok tovarov do obchodov po doručenie on-line objednávok, a tiež ceny tovarov na pultoch.BRC argumentuje, že maloobchodný sektor by si mal udržať prístup k európskym pracovníkom aj po brexite. Generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová v tejto súvislosti uviedla, že rozhodnutie o brexite prináša neistotu ako firmám, tak aj ich pracovníkom z EÚ.povedala.dodala.