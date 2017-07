Po páde do žľabu v oblasti Troch kôp sa zranila 30-ročná turistka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Žiar 16. júla (TASR) – Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) a leteckí záchranári z Popradu pomáhali v sobotu (15.7.) popoludní 30–ročnej slovenskej turistke, ktorá sa počas prechodu Troma kopami v Západných Tatrách pošmykla na mokrej skale a spadla do žľabu smerom do Žiarskej doliny.informovala HZS na svojej internetovej stránke.Leteckí záchranári vysadili v oblasti Troch kôp najskôr lekára, potom dvoch záchranárov HZS, pričom záchrannú akciu komplikovala hmla.doplnili horskí záchranári.Počas záchrannej akcie požiadali o pomoc aj piati turisti, ktorí boli v danej lokalite so zranenou turistkou.dodali horskí záchranári.