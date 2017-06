Po pivovaroch, aerolíniách a Slavii sa Číňania zaujímajú o českú vodu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. júna (TASR) - Po minuloročných nákupoch pivovarov, nehnuteľností, aerolínií alebo futbalovej Slavie sa čínski investori zamerali v Česku na ďalšie odvetvie - biznis s vodou. Najnovšie sa snažia získať jedny z najväčších vodární v Českej republike, Severomoravské vodovody a kanalizácie. Záujem Číňanov o získanie zhruba polovičného podielu v spoločnosti, za ktorý by mohli zaplatiť približne 3 miliardy Kč (114,36 milióna eur), potvrdilo českým Hospodárskym novinám niekoľko zdrojov oboznámených s pripravovaným obchodom.O českú firmu, ktorá dodáva vodu pre takmer trištvrte milióna ľudí, sa zaujíma čínsky investičný fond Sino-CEE, za ktorým stojí niekoľko čínskych koncernov na čele s najväčšou bankou sveta z pohľadu aktív Industrial and Commercial Bank of China. To je v regióne strednej Európy nový čínsky hráč, ktorý sa zameriava na energetiku, priemysel či práve vodárenstvo.Severomoravské vodovody a kanalizácie v súčasnosti vlastnia Španieli a Japonci. A práve japonský koncern Mitsui sa rozhodol svoj podiel vo výške 49 % predať. Pritom ho kúpil relatívne nedávno - pred štyrmi rokmi za 2,5 miliardy Kč. Podľa informácií HN sa Japonci zbavujú svojho podielu preto, že zmenili celosvetovú stratégiu. Investovať chcú predovšetkým v Afrike a Južnej Amerike.Plánovaný nákup takmer polovice Severomoravských vodovodov a kanalizácií by pre fond Sino-CEE znamenal vstup na český trh. Zatiaľ najaktívnejším čínskym investorom je v Česku skupina CEFC, ktorá už získala futbalový klub Slavia, Pivovary Lobkowicz, strojárne Žďas, väčšinu v cestovnej agentúre Invia, ďalej polovicu leteckej spoločnosti Travel Service či hotely a nehnuteľnosti na čele s pražským Florentinom.