Po ročnej prestávke pod Tatry opäť zavíta festival Viva Italia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 29. mája (TASR) – Po ročnej prestávke do Popradu opäť zavíta gastronomicko-kultúrny festival Viva Italia. Od 27. do 30. júna si organizátori pripravili niekoľko koncertov, vystúpení umelcov, talianskych filmov v Kine Tatran a predstavení pre deti. Súčasťou podujatia budú aj gastronomické stany so špecialitami a tradičné talianske trhy. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii v Poprade predseda občianskeho zduženia Pre mesto Fabio Bortolini spolu s primátorom Popradu Jozefom Švagerkom.upozornil Bortolini. Každý večer v rámci festivalu bude aj hudobná a tanečná párty na námestí, vystúpia tiež pouličné kapely a taliansky DJ Steve Martin. Podľa organizátorov si na svoje prídu všetky vekové kategórie.Gastronomickú časť bude okrem iného tvoriť aj firma Mercato Italiano, ktorá v približne 20 stanoch ponúkne tradičné talianske výrobky ako napríklad olivový olej, sladkosti či olivy.doplnil predseda OZ Pre mesto.Súčasťou festivalu bude aj módna prehliadka a autogramiáda finalistiek súťaže Miss Liptov. Organizátori si zároveň pripomenú sté výročie od ukončenia 1. svetovej vojny.dodáva Bortolini. V tejto súvislosti vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu s mestom Poprad, ktoré sa bude starať predovšetkým o talianskych hostí. V jednom stane sa budú prezentovať aj talianske firmy, ktoré pôsobia na Slovensku.dodal Švagerko.