Po rokoch v Bruseli sa cíti ako Belgičanka, no drieme v nej Slovenka

Hlavné námestie v Bruseli, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. decembra (TASR) – Jej rodnou rečou je slovenčina a na Slovensku sa narodila, a predsa sa sčasti cíti ako Belgičanka. Za 22 rokov si na život v Bruseli zvykla, ale Belgicko podľa nej nie je pre každého. Prečo to tak je, v čom je tu život iný oproti Slovensku a aké sú miestne vianočné zvyky pre TASR priblížila Lucia.Lucia (28) sa do Belgicka presťahovala pred viac ako dvoma desaťročiami a absolvovala tam základnú, strednú aj vysokú školu. V súčasnosti je vyštudovanou pediatričkou a do získania vytúženej atestácie jej chýba vyše roka. Napriek štúdiu a kariére v Belgicku však svoje korene nezaprie.vysvetlila Lucia.Oproti Slovensku vníma Belgicko ako kozmopolitnejšie a národnostne pestrejšie, čo robí Brusel zaujímavým. Tým by podľa nej mohol byť lákavý pre mladých ľudí zo Slovenska - nie však pre každého. "Tu si ťažko ľudia zvykajú na počasie, je tu sychravo a s tým mávajú Slováci problém, pretože to pôsobí deprimujúco," upozornila mladá doktorka.Tiež považuje za dôležité osvojiť si pred príchodom do Belgicka francúzštinu alebo flámčinu, pretože okrem Bruselu si človek iba s angličtinou nemusí vystačiť. Na druhej strane uviedla, že miestni obyvatelia i štát ako celok sú k cudzincom prívetiví:Mladá pediatrička Lucia sa priznala, že pri štedrovečernom stole jedáva typické slovenské menu – kapustnicu a rybu -, pretože sviatky obvykle trávi so svojou slovenskou rodinou. Štedrý večer v rodinnom kruhu je základom aj pre miestnych obyvateľov, ale tradičné pokrmy nie sú pravidlom. Jednako sa na stole objavuje pomerne často pečená morka, cibuľová polievka a vianočný koláč nazývaný "buche de Noel".Lucia skonštatovala, že s rozšírenosťou slovenských tradičných vianočných pokrmov v domovine sa to porovnať nedá.uviedla. Rovnako ako pri etnickom zložení, aj pri štedrovečernom stole v Belgicku prevláda pestrosť. Na stole býva napríklad husacia pečeň, ale aj krevety a ďalšie plody mora. Spoločným menovateľom je fakt, že sú to drahšie alebo slávnostnejšie jedlá, na ktorých si Belgičania nezvyknú pochutnávať vo všedný deň.vysvetlila Lucia. Vianočné darčeky rodiny otvárajú až po prehltnutí posledného sústa.Ďalším špecifikom je, že Belgičania si obvykle doprajú štedrovečerných stretnutí hneď niekoľko - jedno s rodinou a ďalšie s kamarátmi alebo kolegami.zhrnula slovenská pediatrička.