Po roku 2040 prestanú v Nemecku jazdiť milióny klasických áut

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecká spolková vláda už má harmonogram skončenia využívania osobných áut s dieselovým a benzínovým motorom. Nezverejňuje ho, lebo konkrétny termín ešte nestanovila.Kabinet kancelárky Angely Merkelovej však nepočíta s úplným zákazom využívania áut so spaľovacím motorom po roku 2040. Svoj rámcový zámer zverejnila v stredu (26.7.). Nebude však nasledovať príklad britskej a francúzskej vlády, ktoré chcú na cestách vidieť po uvedenom roku len elektromobily.Spolková vláda schválila harmonogram zmien v automobilovej doprave vlani v novembri. Je súčasťou dokumentu Klimaschutzplan 2050 (Plán ochrany ovzdušia).Na 92 stránkach sa v ňom popisuje, čo všetko sa musí v krajine urobiť, aby sa znížilo vypúšťanie nebezpečných emisií do ovzdušia. Objem kysličníka uhličitého by sa mal za viac ako 30 rokov znížiť v porovnaní s rokom 1990 o 80 až 95 %. Urobia sa analýzy energetiky, priemyslu, pôdohospodárstva, nehnuteľností a dopravy.Doprava je jediným odvetvím, ktoré v porovnaní s rokom 1990 neznížilo produkciu kysličníka uhličitého, ale vypúšťa ho teraz ročne viac o 163 miliónov ton. Je to takmer 20 % z jeho celkovej nemeckej ročnej produkcie, ktorou zaťažuje životné prostredie.Od 60. rokov minulého storočia sa preprava osôb a nákladu na cestách a koľajniciach zvýšila o 400 %, pričom spotreba energie vzrástla o 300 %. V číslach nie je zahrnutý negatívny vplyv oveľa škodlivejšej leteckej dopravy.Dôležitým cieľom technologických zmien podľa vlády bude, aby sa dopravný systém krajiny do roku 2050 stal takmer úplne nezávislý od fosílnych palív. Výroba elektrickej energie z hnedého a čierneho uhlia by mala klesnúť blízko k nule.