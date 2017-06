Po Ronaldovi čelí obvineniam z daňových podvodov aj Mourinho

Tréner José Mourinho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. júna (TASR) - Španielski prokurátori obvinili trénera futbalistov Manchestru United Joseho Mourinha z daňových podvodov, ktorých sa mal dopustiť ešte počas pôsobenia v madridskom Reale. Portugalský kouč mal v rokoch 2011 a 2012 údajne pripraviť štát na daniach o 3,3 milióna eur. Informovala o tom stanica BBC.Podľa prokurátora sa Mourinho nedovolene obohatil, keď nepriznal príjem, ktorý mu plynul z užívania imidžových práv. Päťdesiatštyriročný tréner sa k obvineniam zatiaľ nevyjadril.Mourinho viedol Real v rokoch 2010–2013, v sezóne 2011/2012 získal s madridským veľkoklubom majstrovský titul v španielskej La Lige. V roku 2013 zamieril do londýnskej Chelsea, ManUtd trénuje od leta 2016.V uplynulom období obvinili v Španielsku z daňových podvodov viaceré futbalové hviezdy, naposledy Cristiana Ronalda, ktorého viedol v Reale aj Mourinho. Portugalský útočník mal v rokoch 2011-2014 údajne nezaplatiť dane vo výške 14,7 milióna eur. Ronaldo to odmieta, na súde by mal v tejto veci vypovedať 31. júla.