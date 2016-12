Po ruskom lietadle pátra zhruba 3500 ľudí, zatiaľ našli 11 tiel

Ruskí záchranári zhromažďujú trosky zrúteného lietadla typu Tu-154 na móle neďaleko Soči 25. decembra 2016. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovci sa niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Foto: TASR/AP Ruskí záchranári zhromažďujú trosky zrúteného lietadla typu Tu-154 na móle neďaleko Soči 25. decembra 2016. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovci sa niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Foto: TASR/AP

Pátranie po ruskom lietadle bude prebiehať nepretržite, oznámil rezort obrany

Moskva 26. decembra (TASR) - Do pátrania po ruskom vojenskom lietadle, ktoré sa v nedeľu zrútilo do vôd Čierneho mora, zapojili úrady už zhruba 3500 ľudí. Pátranie pokračovalo nepretržite celú noc. Haváriu stroja Tu-154 s 92 ľuďmi na palube nikto neprežil. Doposiaľ sa podarilo nájsť 11 tiel obetí. Informovalo o tom dnes ruské ministerstvo obrany.Ruský minister dopravy Maxim Sokolov uviedol, že časť trosiek lietadla sa môže nachádzať aj na území Abcházska. Poznamenal, že Abcházsko vyjadrilo ochotu pomáhať pri rozšírení zóny pátrania. Sokolov dodal, že teroristický útok nie je hlavnou verziou vyšetrovateľov.Pátracia operácia v Čiernom mori - v oblasti dnešného pádu ruského vojenského lietadla s 92 ľuďmi na palube - pokračovala aj po zotmení a bude prebiehať v nepretržitom režime, oznámilo ruské ministerstvo obrany.Podľa rezortu bolo do operácie zapojených vyše 3000 záchranárov vrátane viac ako 100 potápačov. Okrem 32 plavidiel záchranári využívajú vrtuľníky, bezpilotné lietadlá a ponorky. K dispozícii majú počas noci aj silné svetlomety.Lode prehľadali už zhruba 100 štvorcových kilometrov a lietadlá 240. Snažia sa zistiť presnú polohu pádu lietadla. Dosiaľ sa podarilo nájsť desať tiel.Lietadlo ruského ministerstva obrany typu Tu-154 smerovalo z prímorského mesta Soči na ruskú leteckú základňu Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja. Zrútilo sa do Čierneho mora iba niekoľko minút po štarte z letiska v Soči na juhozápade Ruska. V lietadle sa nachádzalo 84 cestujúcich a osemčlenná posádka. Ministerstvo obrany zverejnilo zoznam pasažierov, medzi ktorými bolo 64 členov súboru Alexandrovovci vrátane vedúceho Valerija Chalilova, ale aj novinári a vojaci. Haváriu s najväčšou pravdepodobnosťou nikto neprežil.