Po šampionáte si SR v rebríčku pohorší: Kam až spadneme?

Kolín 16. mája (TASR) - Slovenský hokej sa svojím najhorším umiestnením v histórii turnajov A-kategórie MS logicky prepadol aj v renkingu IIHF. Bude to 11. alebo 12. pozícia a pokles o tri alebo o štyri priečky. Definitívu v utorok na samý záver základnej fázy turnaja rozuzľoval večerný zápas Nemcov s Lotyšmi a postup pobaltského tímu posúval Slovensko o pozíciu nižšie.Rebríček je hlavne odrazom najnovšej výslednice, ktorá prideľuje najväčšiu (100-percentnú) porciu bodov. Štvrtinovým vyjadrením padajú koeficienty predchádzajúcich podujatí, teda troch šampionátov (vždy 9. miesto) a zimnej olympiády v tomto cykle (11. miesto). Slovensko si vlani po MS v Rusku udržalo v rebríčku IIHF 8. miesto. Po odolaní tlaku Bieloruska, ktoré slabým vystúpením v Petrohrade oslabilo svoj koeficient, sa dopredu nedostali ani riadne expandujúci Nemci. Avšak v Kolíne mali už bez ohľadu na vyvrcholenie proti Lotyšsku istý prienik na minimálne 9. priečku. Tak to vyjadruje renkingový polotovar. V rozpracovanej verzii nového poradia to Nemcom dokonca vychádzalo tak, že v prípade štvrťfinálovej účasti mohli o MS koketovať aj so 7. pozíciou.Priestor "silnej šestky" je naopak neohrozený, ale renkingové pozície si vo vyraďovacích bojoch veľmoci môžu meniť medzi sebou. V najlepšej východiskovej situácii je Kanada, ktorú v prípade postupu do semifinále môže zosadiť z trónu iba Rusko za predpokladu, že vyhrá titul a kolíska hokeja nebude vo finále. Za určitých, ale málo pravdepodobných okolností by sa novým lídrom mohli stať Fíni, momentálne štvrtí Američania už nie, lebo Kanada nemôže v celkovom poradí MS skončiť (ako víťaz skupiny) horšia ako šiesta a jej zámorský rival tak nemá ako na ňu urobiť potrebný bodový rozdiel.