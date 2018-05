Po sérii chýb v testoch končí riaditeľ českého Cermatu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Praha 29. mája (TASR) - Český minister školstva v demisii Robert Plaga (ANO) odvolal v utorok z funkcie šéfa Centra pre zisťovanie výsledkov vzdelávania (Cermat) Jiřího Zíku, informoval spravodajský server Novinky.cz.Zíka skončí vo funkcii po sérii chýb na prijímacích skúškach alebo štátnych maturitách k 31. máju. Vo vedení tejto inštitúcie ho nahradí Michaela Kleňhová, ktorá aktuálne pôsobí ako jeho zástupkyňa.Zíka bol odvolaný po tom, čo sa v maturitných testoch z českého jazyka a literatúry v jednej z otázok objavili dve možné správne odpovede, zadanie však spomínalo jediné správne riešenie.Ako pripomenuli Novinky.cz, nejde pritom o jediné pochybenie organizátora českých štátnych skúšok. V minulosti sa objavila chyba aj v prijímačkovom teste na osemročné gymnázia.obhajoval pôsobenie Zíku vo vedení spoločnosti minister Plaga. Teraz však sám podľa svojich slov ospravedlňuje prehrešky vlastného dieťaťa.V pozícii Zíku od 1. júna nahradí jeho doterajšia zástupkyňa Michaela Kleňhová. Tá by sa podľa ministra mala najskôr oboznámiť so situáciou a jej prvá úloha bude navrhnúť systémové opatrenia, aby nedošlo k nárastu ďalších chýb.Riaditeľ Jiří Zíka aj naďalej zostáva zamestnancom Cermatu, bude sa podieľať na chode inštitúcie. V pondelok sám na otázku, či je pripravený odísť, uviedol, že by nerád odchádzal od rozrobenej práce.