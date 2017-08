Po sezónnych prácach nevzniká vždy nárok na dávku v nezamestnanosti

Sezónna práca. Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 24. augusta (TASR) - Poistenci, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, musia na priznanie tejto dávky splniť všetky zákonné podmienky. Niektorí sa mylne domnievajú, že po sezónnych prácach im stačí získať 730 dní poistenia v nezamestnanosti za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a nie za posledné tri roky.Toto však platí len vtedy, ak poistenec pracoval výhradne na pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú a v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal ani jediný deň pracovný pomer na dobu neurčitú.spresňuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.Ak sa občan vracia zo sezónnych prác v zahraničí, napr. zo zberu ovocia, splnil všetky podmienky pre dávku v nezamestnanosti a chce o ňu požiadať na Slovensku, mal by si zo zahraničia priniesť doklady potvrdzujúce trvanie pracovného pomeru s uvedením, že išlo o pracovný pomer na dobu určitú. Urýchli to konanie o jeho dávke.