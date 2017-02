Po Slovensku sa bude vo februári presúvať vojenská technika

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 1. februára (TASR) - Počas februára sa bude cez územie Slovensko presúvať vojenská technika. Upozorňuje na to ministerstvo obrany. Presuny slovenských a zahraničných spojeneckých vojsk sa uskutočnia z dôvodu konania medzinárodných cvičení, konferencií, pracovných rokovaní a ďalších vojenských aktivít v rámci bilaterálnej spolupráce vojenských jednotiek krajín NATO.Ako informovalo ministerstvo obrany, na rôznych miestach a hraničných priechodoch bude v období do 12. februára 2017 vykonaných celkovo 22 cestných a šesť železničných plánovaných presunov zahraničných spojeneckých vojsk cez územie Slovenska. Zvýšený počet vlakových presunov vojenskej techniky zahraničných spojeneckých vojsk bude prebiehať od 7. do 12. februára. "Z bezpečnostných dôvodov nie je v súčasnosti možné zverejniť ďalšie informácie," dodala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.Najdôležitejšie presuny bude zabezpečovať Vojenská polícia.