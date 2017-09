Po štvrťstoročí otvárajú v obci Podtureň materskú školu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Podtureň 1. septembra (TASR) - Dlhých 25 rokov čakali obyvatelia liptovskej obce Podtureň na znovuotvorenie materskej školy (MŠ). Rodičia museli svoje deti doteraz voziť do škôlok v okolitých mestách a obciach, od pondelka 4. septembra je im k dispozícii MŠ Mravček situovaná v novozrekonštruovaných priestoroch bývalej športovej ubytovne Elán.povedal pre TASR starosta Podturne Marián Vojtík. Investícia do prestavby a zariadenia MŠ si podľa neho vyžiadala 173.000 eur.Riaditeľka MŠ Libuša Števčeková ocenila nadštandardne vybavené priestory. Po 34 rokoch praxe v rôznych predškolských zariadeniach privítala moderné a komfortné pracovné prostredie.skonštatovala s tým, že v novom školskom roku privítajú 16 škôlkarov. Kapacita MŠ je však 20 detí, rodičia preto môžu svoje ratolesti stále zapísať. Otvorená bude v pracovné dni od 6.30 h do 16.30 h.Samospráva liptovskej obce Podtureň dlhodobo pociťuje pozitívny demografický vývoj. Počet obyvateľov sa v posledných rokoch viac ako zdvojnásobil, v súčasnosti tu žije vyše 1000 ľudí. Väčšina z nich sú práve mladé rodiny s deťmi.