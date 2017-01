Po sviatkoch ambulancie pukajú vo švíkoch, u ľudí sa šíri chrípka

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Žltačkové protiepidemické opatrenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 13. januára (TASR) – Chorobnosť v skupine akútnych respiračných ochorení (ARO) stúpla v 2. kalendárnom týždni v Žilinskom kraji v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 26 percent, čo predstavuje 2202,8 chorých na 100.000 obyvateľov. TASR o tom informovala Gabriela Košecká z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.S výnimkou okresu Martin (-18,2 percenta) stúpla chorobnosť v ostatných okresoch kraja v rozpätí od 6,1 percenta v okrese Bytča do 81 percent v okrese Liptovský Mikuláš. Chorobnosť stúpla aj vo všetkých vekových skupinách, od 4,6 percenta vo vekovej skupine do 5 rokov, do 59 percent vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov. Najvyššia chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine do päť rokov (4982,2 chorých na 100.000 obyvateľov). "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,4 percenta chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín (110 prípadov)," uviedla Košecká.O chrípke a chrípke podobných ochoreniach zaevidoval RÚVZ v uplynulom týždni 1199 hlásení, čo predstavuje chorobnosť 285,5 chorých na 100.000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť o 38,2 percenta. Najmä vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov (+116,16 percenta) a v okresoch Kysucké Nové Mesto (+498,9 percenta) a Žilina (+274,8 percenta). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola v skupine od 15 do 19 rokov (767,15 chorých na 100.000 obyvateľov), dodala Košecká.Počet chorých na akútne respiračné ochorenia v Prešovskom kraji po vianočných prázdninách rapídne stúpol. Lekári tento týždeň diagnostikovali toto ochorenie u 9058 pacientov, pričom v predchádzajúcom týždni ich bolo 5972, čo je nárast o viac ako 3000 ľudí. Z celkového počtu chorých malo chrípku 985 pacientov, aj tu došlo k nárastu chorobnosti o viac ako 250 prípadov.Najviac postihnutou skupinou boli deti do piatich rokov. Pre vysoký počet ochorení museli načas zatvoriť základnú školu s materskou školou v Orlove v okrese Stará Ľubovňa.Lekári zistili jedno nové ochorenie na žltačku u 57-ročnej ženy z Popradu. Hygienici v mieste jej bydliska urobili protiepidemické opatrenia, ktoré sa týkali šiestich dospelých osôb a dvoch detí. Informáciu zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove na svojom portáli.