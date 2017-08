Po teroristickom útoku v Barcelone je nezvestný sedemročný chlapček

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Barcelona 19. augusta (TASR) - Filipínska vláda dnes informovala, že dieťa nezvestné po štvrtkovom teroristickom útoku v španielskej Barcelone je sedemročný syn Filipínčanky, ktorá žila v Austrálii.Štyridsaťtriročná Filipínčanka bola počas útoku, keď dodávka vrážala do chodcov na rušnej barcelonskej ulici, vážne zranená. Minulé tri alebo štyri roky žila v Austrálii.Sarah Arriolová z filipínskeho ministerstva zahraničných vecí uviedla, že žena so synom išli do Barcelony na svadbu blízkeho príbuzného z Filipín. V čase útoku neboli pri sebe. Podľa Arriolovej je už na ceste do Barcelony Filipínčankin britský manžel, aby pomohol úradom nájsť svojho syna.Austrálsky premiér Malcolm Turnbull požiadal ľudí, aby sa za chlapca modlili. Podľa austrálskej ministerky zahraničných vecí Julie Bishopovej utrpeli pri útoku zranenia štyria Austrálčania.Pri útokoch v Barcelone a v meste Cambrils prišlo o život 14 ľudí a viac ako 100 ďalších utrpelo zranenia. Podľa úradov je najmenej jeden z páchateľov stále na úteku.