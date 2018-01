Po tragickom požiari v centre Prahy sú v nemocnici stále dvaja ľudia

Životy štyroch ľudí a deväť zranených si v sobotu vyžiadal požiar štvorhviezdičkového hotela Eurostars David, ktorý sa nachádza v centre českej metropoly Praha na rohu ulíc Náplavní a Záhořanského, 20. január 2018, Praha. Foto: Facebook - Policie České republiky Foto: Facebook - Policie České republiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. januára (TASR) - Po sobotňajšom tragickom požiari vo štvorhviezdičkovom hoteli Eurostars David v centre Prahy zostávajú v nemocnici so zraneniami dve osoby a ostatných zranených prepustili. S odvolaním sa na informácie pražských nemocníc, kam po požiari rozviezli zranených, to uviedol spravodajský server Novinky.cz.Požiar pripravil o život štyroch ľudí. Dvaja z nich, 21-ročný Nemec a o rok mladšia Kórejčanka, zomreli v sobotu večer ešte pred príchodom hasičov. Ďalšie dve osoby zomreli na následky zranení po prevoze do nemocnice. Polícia medzičasom zistila totožnosť tretej obete, ide o Nemku narodenú v roku 1997, potvrdil hovorca polície Jan Daněk s tým, že totožnosť štvrtej obete stále zisťujú.Záchranári ošetrili celkovo 34 ľudí, do nemocníc previezli osem zranených, z ktorých museli štyroch oživovať.Požiar v hoteli Eurostars David na Náplavní ulici vypukol v sobotu okolo šiestej hodiny popoludní. Hasiči dostali hlásenie, že na prízemí päťposchodového hotela horí klimatizácia.Hasiči napokon zvolali všetky jednotky z celej Prahy a bol vyhlásený tretí stupeň požiarneho poplachu a aktivovaný tzv. tarmaplan.Škodu medzičasom vyčíslili na viac než 20 miliónov korún.Polícia požiar vyšetruje ako trestný čin a všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti.