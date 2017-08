Po Trumpovej hrozbe silou nariadil Maduro vojenské manévre

Na archívnej snímke venezuelský prezident Nicolas Maduro zdraví stúpencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 15. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok nariadil konanie veľkých vojenských manévrov, na ktorých sa zúčastnia desaťtisíce vojakov a civilistov. Reagoval tým na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v piatok nevylúčil vojenské riešenie politickej krízy vo Venezuele, uviedla agentúra DPA.povedal Maduro pred tisícami svojich prívržencov na zhromaždení v hlavnom meste Caracas.Cvičenie sa bude konať v dňoch 26. a 27. augusta, dodal prezident.vyhlásil ďalej Maduro narážajúc na venezuelského generála a politika Simona Bolívara, jedného z hlavných predstaviteľov juhoamerického boja za nezávislosť. Trump podľa neho robí "vážnu chybu" a USA "neočakávali zlyhanie svojich síl pôsobiacich vo Venezuele". Maduro tým myslel opozíciu, ktorú označuje za prisluhovača Spojených štátov.Americké ministerstvo obrany uviedlo, že od Trumpa zatiaľ nedostalo príkaz, aby pripravilo vojenský zásah proti Venezuele. Americký viceprezident Mike Pence, ktorý je momentálne na turné po spojeneckých krajinách Latinskej Ameriky, povedal, že Trumpovo varovanie platí, no verí, že sa nájde "mierové riešenie" situácie vo Venezuele.V tejto krajine prebiehajú od apríla masové protivládne protesty, ktoré si už vyžiadali vyše 120 mŕtvych. Situácia sa ešte viac vyostrila po sporných júlových voľbách do 545-členného ústavodarného zhromaždenia, ktoré takmer celé ovládajú Madurovi stúpenci. Zhromaždenie dekrétom okrem iného zakázalo parlamentu, v ktorom má väčšinu opozícia, a ďalším inštitúciám prijímať opatrenia zasahujúce do ním prijatých zákonov.