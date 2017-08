Po útokoch v Katalánsku je v nemocniciach ešte 51 zranených

Zablokovaná ulica pri pešej zóne La Rambla po teroristickom útoku autom v Barcelone 17. augusta 2017, archívne foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Barcelona 21. augusta (TASR) - Španielska polícia v nedeľu na mnohých cestách Katalánska rozostavila zátarasy v snahe zadržať unikajúceho podozrivého z 12-člennej teroristickej bunky, ktorá vo štvrtok 17. augusta spáchala dva útoky so 14 obeťami na životoch a pripravovala zrejme aj oveľa väčší masaker s použitím výbušnín typických pre atentáty uskutočnené v mene Islamského štátu (IS).Ako uviedla agentúra AP, pátranie po podozrivom na úteku komplikuje skutočnosť, že polícia zatiaľ nie je s absolútnou istotou schopná identifikovať osobu na úteku.Polícia totiž pozná mená 12 členov teroristickej bunky, ale traja z nich sú nezvestní: dvaja zrejme prišli o život v stredu pri výbuchu v meste Alcanar, kde sa podľa všetkého vyrábali výbušniny na zamýšľaný veľký útok, tretím by mal byť podozrivý na úteku.Hlavný komisár katalánskej polície Josep Lluís Trapero dnes odmietol potvrdiť, že podozrivým na úteku je Younes Abouyaaquoub, 22-ročný Maročan, ktorý podľa dohadov médií údajne šoféroval dodávku, čo vo štvrtok vrážala do ľudí na rušnej ulici Las Ramblas v Barcelone. Druhý podobný útok, ale iným autom, sa o niekoľko hodín neskôr odohral v neďalekom letovisku Cambrils.Trapero potvrdil, že polícia prešetruje aj spomínanú hypotézu ohľadom Abouyaaquouba. Súčasne priznal, že "Iný policajný zdroj dnes potvrdil, že tri dodávky, ktoré sa prešetrujú v súvislosti s útokmi, boli požičané na Abouyaaquoubovu kreditnú kartu. Jedna dodávka bola použitá pri útoku na Ramble, druhá sa našla v meste Ripoll, kde žili hlavní podozriví, a tretia v meste Vic na ceste medzi oboma spomínanými lokalitami.Polícia sa domnieva, členovia bunky plánovali do týchto áut nastražiť výbušniny a použiť ich na spomínaný najmenej jeden veľký útok plánovaný v Barcelone. V tejto súvislosti sa ako terč spomína známa katedrála Sagrada Família.Trapero potvrdil, že v dome v meste Alcanar, kde sa v stredu odohrala explózia, sa našlo viac ako 100 propán-butánových fliaš, ako aj materiál na výrobu výbušniny TATP, aká bola atentátnikmi Islamského štátu v minulosti použitá pri útokoch v Bruseli a Paríži.informoval Trapero. Tento oveľa krvavejší útok prekazila práve explózia v dome v Alcanare.Trapero informoval, že vyšetrovanie sa sústreďuje aj na nezvestného imáma Abdelbakiho Es Sattyho, ktorý podľa polície mohol zahynúť pri explózii domu v Alcanare. Polícia pritom zatiaľ nemá hodnoverný dôkaz, že tento imám je zodpovedný za radikalizáciu mladých mužov z teroristickej bunky v Ripolle.Ako je známe, Es Satty v júni náhle prestal pôsobiť v mešite v Ripolle a odvtedy ho tam nikto nevidel.Útoky v Barcelone a Cambrilse si vyžiadali 14 obetí na životoch a vyše 120 zranených. Katalánska regionálna vláda dnes informovala, že hospitalizovaných je stále 51 zranených, stav desiatich z nich je kritický.