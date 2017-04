Po útoku na Elyzejských poliach zvolal Hollande radu obrany štátu

Francúzsky prezident Francois Hollande, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. apríla (TASR) - Francúzsky prezident Francois Hollande zvolal na dnešné ráno do Elyzejského paláca v Paríži členov rady obrany štátu. Súvisí to so štvrtkovým útokom na parížskej triede Champs-Elysées, kde doposiaľ neidentifikovaný muž spustil paľbu na stojace policajné hliadkovacie vozidlo, pričom jedného policajta usmrtil a ďalších dvoch vážne zranil.Po útoku, pri ktorom utrpela ľahké zranenia aj okoloidúca turistka, sa páchateľ pokúsil utiecť. Jeden zo zranených policajtov spolu s kolegom, ktorý sa nachádzal v blízkosti miesta činu, ho však na úteku zastrelili.Prokurátor Francois Molins dnes podľa webovej stránky denníka Le Parisien uviedol, že identita útočníka je známa a "bola preverená". Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ju však úrady nezverejnia.K štvrtkovému útoku sa prostredníctvom svojej propagandistickej agentúry Amák prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), ktorá oznámila, že útočníkom je Abu Yussef le Belge.Podľa zdrojov blízkych vyšetrovateľom je zastreleným útočníkom 39-ročný Francúz, ktorý bol v minulosti vyšetrovaný v súvislosti s terorizmom a vzhľadom na svoju radikalizáciu bol sledovaný tajnými službami. Bol odsúdený aj za tri pokusy o vraždu, pričom terčom dvoch z nich boli policajti.Podľa Le Parisien polícia prehľadala v meste Chelles v departemente Seine-et-Marne dom, kde žil útočník. Denník sa o ňom zmieňuje ako o Karimovi C.Predsedníčka syndikátu policajných komisárov Céline Berthonová dnes pre France Info v súvislosti s útokom na Champs-Elysées uviedla, že "ide o boj na smrť". Podľa jej názoru pokračuje séria útokov na policajtov, aké sa nedávno odohrali v Montrouge, Magnanville, neďaleko múzea Louvre a na letisku Orly.vyhlásila Berthonová, podľa ktorej islamisti od jesene 2014 vyzývajú svojich sympatizantov, aby útočili na predstaviteľov francúzskeho štátu, najmä však tých v uniforme. Vysvetlila, že uniforma je pre nich "symbolom demokratického poriadku vo Francúzsku".Berthonová vo svojom vystúpení vyzdvihla profesionalitu a rýchlu reakciu policajtov, ktorí vo štvrtok svojím zásahom na Champs-Elysées zabránili oveľa horšej tragédii.K útoku v centre Paríža došlo dva dni pred prvým kolom prezidentských volieb, kvôli ktorým sú v celom Francúzsku posilnené bezpečnostné opatrenia.