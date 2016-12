Po útoku v Berlíne chcú Nemci posilnenie bezpečnostných opatrení

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. decembra (TASR) - Väčšina Nemcov je za posilnenie bezpečnostných opatrení vrátane verejných bezpečnostných kamier. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa uskutočnil po teroristickom útoku kamiónom na vianočných trhoch v Berlíne v pondelok 19. decembra.Podľa výsledkov prieskumu, ktorý YouGov uskutočnila pre tlačovú agentúru DPA, je 60 percent opýtaných Nemcov za väčší dohľad bezpečnostných kamier na verejných miestach a 73 percent za posilnenie policajných síl.Vianočné trhy na berlínskom námestí Breitscheidplatz neďaleko Pamätného kostola cisára Viliama neboli v čase útoku sledované policajnými kamerami.Súčasný senát mestského štátu Berlín je proti rozšíreniu počtu bezpečnostných kamier. Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere však v rozhovore pre dnešné vydanie novín Bild am Sonntag senát vyzval, aby urýchlene zmenil svoj postoj v tejto veci.Vianočné trhy v Berlíne zostanú otvorené tak ako bolo plánované do 1. januára, povedal Klaus-Jürgen Meier, ktorý vedie obchodnú organizáciu spravujúcu trhovisko.Na budúcu nedeľu sa v kostole uskutoční ďalšia spomienková bohoslužba za obete útoku, dodala DPA.