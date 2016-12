Po útoku v Berlíne: Terorista Amri bol pred sídlom moslimského spolku

Na snímke Tunisan Anis Amri, ktorého hľadá nemecká polícia v súvislosti s útokom na vianočných trhoch v Berlíne. Foto: TASR/AP Na snímke Tunisan Anis Amri, ktorého hľadá nemecká polícia v súvislosti s útokom na vianočných trhoch v Berlíne. Foto: TASR/AP

Berlín 23. decembra (TASR) - Tunisana podozrivého z útoku kamiónom v Berlíne zachytili kamery v utorok skoro ráno, necelých osem hodín po útoku, pred sídlom moslimského spolku v berlínskej štvrti Moabit. Práve tento spolok bol dnes dejiskom zásahu príslušníkov policajnej jednotky špeciálneho určenia.Inkriminované zábery z miesta, ktoré slúži na stretávanie stúpencov salafizmu, zverejnila včera večer regionálna verejnoprávna televízia RBB.Podozrivého Tunisana Anisa Amriho (24) tam zachytili kamery aj niekoľko dní pred útokom, a to 14. a 15. decembra.Berlínska polícia nechcela informácie RBB komentovať a odkázala na Spolkovú prokuratúru so sídlom v Karlsruhe, ktorá je poverená vyšetrovaním kauzy.Moabitský spolok Fussilet 33, ktorý Úrad pre ochranu ústavy v Berline registruje ako miesto stretávania islamistov, poslúžil podľa tejto inštitúcie na radikalizáciu zväčša Turkov a ľudí pochádzajúcich z Kaukazu. V niektorých prípadoch prispel aj k ich zapojeniu do bojov v službách tzv. Islamského štátu (IS).V spolku sa navyše zhromažďovali aj finančné prostriedky pre džihádistov. Na miestneho imáma dočasne uvalili vyšetrovaciu väzbu.Polícia musela počas razie v sídle spolku vyhodiť do vzduchu vchodové dvere a použila aj omračujúce granáty.Pátranie v hlavnom meste, ani ďalších lokalitách Nemecka, či za jeho hranicami však zatiaľ neprinieslo očakávaný výsledok, a to ani napriek viacerým policajným akciám v okruhu Amriho kontaktných osôb či zastaveniu a prehľadaniu súpravy podzemnej železnice na stanici Mehringdamm, kontroly diaľkových autobusov, trajektu v Dánsku a podobne.